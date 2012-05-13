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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Волга
Амкар-Пермь - Волга: обзор матча 13 мая 2012
Амкар-Пермь
13.05.2012, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 44 тур
4 : 1
Завершен
Волга
31'
С. Волков
38'
М. Новакович
69'
Г. Пеев (П)
80'
А. Субботин
13'
Ш. Бибилов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Волга
Замена
М. Блажич
️️️️
Г. Пеев
ГОЛ! 4:1!
А. Субботин
Пас отдал
А. Коломейцев
Замена
А. Мамонов
️️️️
Н. Маляров
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Пеев
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Елич
Замена
А. Каряка
️️️️
Д. Карасев
Вторая желтая
А. Померко
Желтая карточка
М. Плешан
Желтая карточка
А. Померко
ГОЛ! 2:1!
М. Новакович
Пас отдал
К. Васильев
ГОЛ! 1:1!
С. Волков
Пас отдал
З. Сираков
Замена
Р. Герус
️️️️
Е. Тюкалов
13'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Бибилов
Красная карточка
С. Нарубин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
10
Петар Елич
ЛЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛВ
88
Гиа Григалава
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Михайта Плешан
АП
83
Александр Харитонов
ПВ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
32
Марко Блажич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
9
Александр Субботин
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
3-4-2-1
42
Нарубин
3
Мияилович
13
Новакович
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
7
Тюкалов
18
Бурмистров
1
Волков
4-2-3-1
41
Кержаков
4
Чичерин
29
Карасев
20
Померко
10
Елич
88
Григалава
7
Маляров
83
Харитонов
23
Плешан
28
Рыжков
21
Бибилов
7
Тюкалов
1
Герус
1
Герус
7
Тюкалов
7
Пеев
32
Блажич
32
Блажич
7
Пеев
18
Бурмистров
9
Субботин
9
Субботин
18
Бурмистров
7
Маляров
82
Мамонов
82
Мамонов
7
Маляров
10
Елич
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Елич
29
Карасев
5
Каряка
5
Каряка
29
Карасев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Волга
30
Брайан Идову
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
31
Виталий Астахов
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
30
Брайан Идову
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Амкар-Пермь - Волга
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 15:10 (прямая)
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