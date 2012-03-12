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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Мордовия
Урал - Мордовия: обзор матча 12 марта 2012
Урал
12.03.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, группа A, 39 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
72'
С. Ткачев
55'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Мордовия
+4
Желтая карточка
А. Мулдаров
+3
Замена
А. Пазин
️️️️
С. Кузнецов
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
И. Дранников
️️️️
С. Ткачев
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Данцев
Замена
А. Герк
️️️️
М. Рогов
ГОЛ! 1:1!
С. Ткачев
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Ставпец
Замена
Г. Асеведо
️️️️
К. Панченко
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Чухлей
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
А. Ставпец
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
1
Давид Юрченко
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Кот
34
Тумасян
58
Ойеволе
25
Ревякин
7
Данцев
25
Бочков
20
Чухлей
11
Ткачев
11
Петрович
16
Ставпец
99
Савин
4-4-2
1
Юрченко
19
Осипов
19
Пономарев
4
Степанец
3
Мулдаров
31
Рогов
10
Кузнецов
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
11
Ткачев
4
Дранников
4
Дранников
11
Ткачев
7
Данцев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Данцев
16
Ставпец
10
Лунгу
10
Лунгу
16
Ставпец
20
Чухлей
44
Кухарчук
44
Кухарчук
20
Чухлей
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
10
Кузнецов
11
Пазин
11
Пазин
10
Кузнецов
31
Рогов
8
Герк
8
Герк
31
Рогов
8
Панченко
30
Асеведо
30
Асеведо
8
Панченко
Остались в запасе
Урал
Мордовия
16
Дмитрий Яшин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
32
Андрей Горбанец
АП
16
Александр Агапов
ВР
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
16
Александр Агапов
ВР
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Урал - Мордовия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
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Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
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09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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