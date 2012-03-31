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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА: обзор матча 31 марта 2012
Кубань (ЛФЛ)
31.03.2012, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 37 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
89'
А. Секрет
72'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
ГОЛ! 1:1!
А. Секрет
Пас отдал
И. Лоло
Замена
Д. Шемберас
️️️️
С. Думбия
Замена
Д. Цораев
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Секрет
️️️️
В. Кулик
Желтая карточка
В. Кулик
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
Замена
М. Уренья
️️️️
Л. Траоре
Замена
А. Муса
️️️️
Секу
Замена
Е. Алдонин
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
З. Тошич
Желтая карточка
И. Лоло
Желтая карточка
П. Вернблум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
8
Артур Тлисов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Георге Букур
ЛФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Маркос Пиццелли
РФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
6
Давид Цораев
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-2-1-3
31
Беленов
15
Жавнерчик
26
Зелао
5
Лоло
5
Армаш
55
Кулик
8
Тлисов
11
Ионов
11
Букур
90
Траоре
9
Пиццелли
4-1-3-2
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
26
Секу
10
Мамаев
18
Тошич
22
Думбия
15
Нецид
11
Букур
6
Цораев
6
Цораев
11
Букур
55
Кулик
19
Секрет
19
Секрет
55
Кулик
90
Траоре
11
Уренья
11
Уренья
90
Траоре
22
Думбия
5
Шемберас
5
Шемберас
22
Думбия
10
Мамаев
20
Алдонин
20
Алдонин
10
Мамаев
26
Секу
7
Муса
7
Муса
26
Секу
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
71
Сергей Ревякин
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
71
Сергей Ревякин
ВР
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
77
Ким Инсунг
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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