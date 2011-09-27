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Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Сити
Бавария - Манчестер Сити: обзор матча 27 сентября 2011
Бавария
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
36'
М. Гомес
44'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Манчестер Сити
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Гомес
+2
Замена
А. Роббен
️️️️
Ф. Рибери
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
К. Туре
Желтая карточка
Я. Туре
Замена
А. Коларов
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Желтая карточка
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
(К)
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
13
Рафинья
14
Густаво
31
Швайнштайгер
7
Рибери
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
4-3-1-2
1
Харт
4
Ричардс
2
Туре
4
Компани
3
Клиши
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
7
Рибери
10
Роббен
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
18
Петерсен
18
Петерсен
27
Гомес
18
Бэрри
11
Коларов
11
Коларов
18
Бэрри
10
Джеко
34
Де Йонг
34
Де Йонг
10
Джеко
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Сити
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Бавария - Манчестер Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:30 (среда, 28 сентября)
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