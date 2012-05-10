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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлист
Ворскла - Металлист: обзор матча 10 мая 2012
Ворскла
10.05.2012, четверг, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
8'
А. Курилов
69'
В. Бордиян (АГ)
23'
М. Девич
25'
С. Пшеничных
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлист
Замена
С. Ченбай
️️️️
П. Ребенок
+2
Замена
И. Пердута
️️️️
И. Кривошеенко
+1
Вторая желтая
Эдмар
Красная карточка
В. Бордиян
Желтая карточка
А. Андриевский
Желтая карточка
Х. Соса
Замена
А. Андриевский
️️️️
Марлос
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Бордиян
Желтая карточка
Эдмар
Замена
А. Оберемко
️️️️
С. Вовкодав
Желтая карточка
Р. Безус
Желтая карточка
А. Янузи
Желтая карточка
О. Шелаев
ГОЛ! 1:2!
С. Пшеничных
Пас отдал
Х. Соса
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
Пас отдал
Эдмар
Желтая карточка
И. Кривошеенко
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Курилов
Пас отдал
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
37
Виталий Бордиян
ЛЗ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
19
Сергей Пшеничных
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ЛП
9
Андрей Воробей
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
27
Владимир Шопин
ЛЗ
45
Павел Череватенко
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
27
Юрий Чонка
ЦП
22
Сергей Загинайлов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
3-2-2-1-2
1
Долганский
8
Вовкодав
4
Даллку
78
Курилов
33
Селин
5
Матвеев
90
Безус
82
Ребенок
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
4-4-1-1
81
Дишленкович
2
Азацкий
19
Пшеничных
26
Обрадович
37
Бордиян
7
Соса
9
Воробей
8
Эдмар
5
Шелаев
10
Марлос
32
Девич
8
Вовкодав
9
Оберемко
9
Оберемко
8
Вовкодав
82
Ребенок
21
Ченбай
21
Ченбай
82
Ребенок
11
Кривошеенко
44
Пердута
44
Пердута
11
Кривошеенко
10
Марлос
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Марлос
Остались в запасе
Ворскла
Металлист
51
Алексей Казаков
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
75
Артур Денчук
ВР
27
Юрий Чонка
ЦП
22
Сергей Загинайлов
ЦП
27
Владимир Шопин
ЛЗ
45
Павел Череватенко
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
27
Юрий Чонка
ЦП
22
Сергей Загинайлов
ЦП
27
Владимир Шопин
ЛЗ
45
Павел Череватенко
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Металлист
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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