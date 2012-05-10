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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 10 мая 2012
Мариуполь
10.05.2012, четверг, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Металлург
63'
Д. Таргамадзе
90+3'
Д. Таргамадзе
76'
И. Тищенко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
ГОЛ! 2:1!
Д. Таргамадзе
Пас отдал
Д. Кожанов
+3
Желтая карточка
В. Виценец
Желтая карточка
Н. Морозюк
Замена
Н. Морозюк
️️️️
О. Мищенко
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Тищенко
Замена
В. Иванко
️️️️
Данило
Замена
В. Федотов
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
ГОЛ! 1:0!
Д. Таргамадзе
Замена
О. Мищенко
️️️️
Г. Казарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ПП
19
Руслан Фомин
ЦФ
99
Константин Ярошенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
28
Мариу Сержиу
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ПЗ
4
Василий Прийма
ЛВ
8
Грегори Нельсон
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
90
Данило
АП
8
Геворг Казарян
ПВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
2-1-5-2
12
Худжамов
32
Ищенко
2
Полянский
4
Чайковский
99
Таргамадзе
27
Пуканыч
25
Виценец
19
Тищенко
9
Кожанов
99
Ярошенко
19
Фомин
4-2-3-1
13
Бандура
84
Голайдо
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
8
Нельсон
19
Мкртчян
8
Казарян
90
Данило
4
Прийма
15
Траоре
99
Ярошенко
19
Федотов
19
Федотов
99
Ярошенко
8
Казарян
99
Мищенко
99
Мищенко
8
Казарян
Мищенко
6
Морозюк
6
Морозюк
Мищенко
90
Данило
19
Иванко
19
Иванко
90
Данило
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
16
Чавдар Янков
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
16
Чавдар Янков
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Мариуполь - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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