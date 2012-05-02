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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Ворскла
Таврия - Ворскла: обзор матча 02 мая 2012
Таврия
02.05.2012, среда, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Ворскла
39'
А. Янузи
90'
П. Ребенок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Ворскла
+2
Желтая карточка
С. Долганский
ГОЛ! 0:2!
П. Ребенок
Пас отдал
Й. Маркоски
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Янузи
Замена
А. Афолаби
️️️️
Р. Платон
Желтая карточка
Й. Маркоски
Желтая карточка
С. Назаренко
Замена
П. Ребенок
️️️️
И. Кривошеенко
Замена
Ф. Ади
️️️️
М. Фещук
Замена
Е. Будник
️️️️
Р. Безус
ГОЛ! 0:1!
А. Янузи
Пас отдал
Р. Безус
Желтая карточка
О. Красноперов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
40
Юрий Путраш
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ЛП
10
Максим Фещук
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
14
Артур Западня
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
24
Олег Баранник
ЦФ
4-4-2
13
Кахриман
7
Кубик
5
Езерский
40
Путраш
20
Буссаиди
27
Гомес
10
Фещук
29
Любичич
9
Назаренко
24
Платон
7
Шиндер
4-2-1-3
1
Долганский
5
Матвеев
4
Даллку
78
Курилов
33
Селин
90
Безус
32
Красноперов
10
Маркоски
11
Кривошеенко
9
Янузи
18
Чичиков
24
Платон
14
Афолаби
14
Афолаби
24
Платон
10
Фещук
9
Ади
9
Ади
10
Фещук
90
Безус
11
Будник
11
Будник
90
Безус
11
Кривошеенко
82
Ребенок
82
Ребенок
11
Кривошеенко
9
Янузи
24
Баранник
24
Баранник
9
Янузи
Остались в запасе
Таврия
Ворскла
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
15
Джамиу Алими
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Таврия - Ворскла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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