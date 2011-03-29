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Расписание матчей
Катар - Россия
Катар - Россия: обзор матча 29 марта 2011
Катар
29.03.2011, вторник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
4'
М. Касула
34'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Катар - Россия
Замена
М. Харун
️️️️
М. Касула
Замена
Х. Аль-Халфан
️️️️
Ю. Ахмед
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
К. Зырянов
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Аршавин
Замена
А. Березуцкий
️️️️
С. Игнашевич
Замена
В. Малафеев
️️️️
С. Рыжиков
Замена
Д. Торбинский
️️️️
А. Ионов
Замена
И. Семшов
️️️️
Р. Широков
Замена
И. Маджид
️️️️
М. Мубарак
Замена
Е. Макеев
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Денисов
Замена
Ф. Сезар
️️️️
М. Аль-Сайед
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 1:0!
М. Касула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
0
Мохамед Мубарак
ВР
0
Халид Муфта
ЛЗ
6
Мохаммед Касула
ЦЗ
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
0
Билаль Мохаммед
ЦЗ
0
Ибрагим Аль-Ганим
ПЗ
0
Везам Ризик
ЦП
0
Лоуренс Авулей
ЦП
0
Мохаммед Аль-Сайед
ЦФ
0
Юсеф Ахмед
РФ
Главный тренер
Милован Раевац
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
7
Игорь Денисов
ЦП
10
Константин Зырянов
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Катар
13
Ибрагим Маджид
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
0
Месаад Аль-Хамад
ЦП
0
Хуссейн Яссер
ЦП
0
Мусса Харун
ЦП
0
Халфан Аль-Халфан
АП
0
Фабио Сезар
АП
20
Али Афиф
АП
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
3-2-2-2
0
Мубарак
6
Касула
0
Исмаил
0
Мохаммед
0
Муфта
0
Аль-Ганим
0
Ризик
0
Авулей
0
Аль-Сайед
0
Ахмед
4-3-2-1
16
Рыжиков
2
Анюков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
18
Жирков
7
Денисов
10
Зырянов
15
Широков
20
Ионов
10
Аршавин
19
Павлюченко
0
Мубарак
13
Маджид
13
Маджид
0
Мубарак
6
Касула
0
Харун
0
Харун
6
Касула
0
Ахмед
0
Аль-Халфан
0
Аль-Халфан
0
Ахмед
0
Аль-Сайед
0
Сезар
0
Сезар
0
Аль-Сайед
0
Аль-Сайед
20
Афиф
20
Афиф
0
Аль-Сайед
16
Рыжиков
16
Малафеев
16
Малафеев
16
Рыжиков
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
18
Жирков
2
Макеев
2
Макеев
18
Жирков
20
Ионов
20
Торбинский
20
Торбинский
20
Ионов
10
Зырянов
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
10
Зырянов
15
Широков
23
Семшов
23
Семшов
15
Широков
7
Денисов
8
Глушаков
8
Глушаков
7
Денисов
10
Аршавин
20
Погребняк
20
Погребняк
10
Аршавин
Остались в запасе
Катар
Россия
0
Месаад Аль-Хамад
ЦП
0
Хуссейн Яссер
ЦП
1
Саад Аль-Шиб
ВР
Главный тренер
Милован Раевац
3
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
0
Месаад Аль-Хамад
ЦП
0
Хуссейн Яссер
ЦП
1
Саад Аль-Шиб
ВР
Остались в запасе
3
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Милован Раевац
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Катар - Россия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:25 (прямая)
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