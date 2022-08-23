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    Милован Раевац

    Тренер
    Имя Милован
    Фамилия Раевац
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 2 января 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гана 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2022 Катар 2 : 1 Гана
    23.09.2022 Бразилия 3 : 0 Гана
    27.09.2022 Никарагуа 0 : 1 Гана
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