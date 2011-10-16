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Спартак-Нальчик - Анжи
Спартак-Нальчик - Анжи: обзор матча 16 октября 2011
Спартак-Нальчик
16.10.2011, воскресенье, 14:45
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
90'
М. Митришев
26'
М. Буссуфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Анжи
ГОЛ! 1:1!
М. Митришев
Пас отдал
Д. Гриднев
Желтая карточка
А. Куликов
Замена
С. Фомин
️️️️
А. Щаницин
Замена
А. Прудников
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Гошоков
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
С. Пилипчук
Желтая карточка
С. Пилипчук
ГОЛ! 0:1!
М. Буссуфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
27
Юрий Лебедев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЦП
11
Роман Концедалов
(К)
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
91
Махач Гаджиев
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
3
Роберто Карлос
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-3-2-1
30
Отто
27
Лебедев
4
Овсиенко
91
Куликов
71
Багаев
56
Гриднев
11
Концедалов
5
Пилипчук
13
Щаницин
95
Митришев
19
Гошоков
4-3-2-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
13
Тагирбеков
30
Карлос
13
Лахиялов
11
Буссуфа
8
Жусилей
10
Ахмедов
91
Гаджиев
18
Жирков
9
Это'О
13
Щаницин
4
Фомин
4
Фомин
13
Щаницин
5
Пилипчук
4
Рухаиа
4
Рухаиа
5
Пилипчук
19
Гошоков
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Гошоков
13
Лахиялов
89
Прудников
89
Прудников
13
Лахиялов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Анжи
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
3
Роберто Карлос
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
3
Роберто Карлос
ОП
88
Алексей Иванов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Алексей Лунев (Новосибирск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:40 (прямая)
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