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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 24 июля 2011
Анжи
24.07.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
79'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
+4
Замена
А. Бухаров
️️️️
Данни
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
М. Буссуфа
Травма
М. Буссуфа
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Файзулин
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Прудников
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
Зенит
1
Андрей Зайцев
ВР
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-3-2
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
30
Карлос
13
Тагирбеков
4
Ангбва
3
Карлос
7
Агаларов
10
Ахмедов
11
Буссуфа
89
Прудников
16
Голенда
4-4-2
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
20
Файзулин
27
Денисов
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
27
Лазович
11
Буссуфа
33
Элиакву
33
Элиакву
11
Буссуфа
89
Прудников
91
Гаджиев
91
Гаджиев
89
Прудников
20
Файзулин
9
Хусти
9
Хусти
20
Файзулин
27
Лазович
11
Ионов
11
Ионов
27
Лазович
10
Данни
11
Бухаров
11
Бухаров
10
Данни
Остались в запасе
Анжи
Зенит
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
1
Андрей Зайцев
ВР
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Анжи - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Барышников
Антон Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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