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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 14 июня 2011
ЦСКА
14.06.2011, вторник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
5'
В. Лав
25'
К. Хонда
60'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
Замена
Секу
️️️️
П. Мамаев
Замена
А. Иванов
️️️️
Я. Голенда
Замена
Д. Шемберас
️️️️
С. Думбия
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 3:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
С. Думбия
Замена
Жусилей
️️️️
Б. Кебе
Желтая карточка
В. Лав
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
П. Мамаев
ГОЛ! 2:0!
К. Хонда
Пас отдал
П. Мамаев
19'
Желтая карточка
Б. Ангбва
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
26
Секу
ПП
18
Зоран Тошич
ПВ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
8
Жусилей
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
4-4-2
35
Акинфеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
20
Алдонин
66
Дзагоев
10
Мамаев
3
Хонда
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-1-4-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
7
Агаларов
3
Карлос
11
Буссуфа
10
Ахмедов
5
Кебе
13
Лахиялов
16
Голенда
22
Думбия
5
Шемберас
5
Шемберас
22
Думбия
10
Мамаев
26
Секу
26
Секу
10
Мамаев
66
Дзагоев
18
Тошич
18
Тошич
66
Дзагоев
5
Кебе
8
Жусилей
8
Жусилей
5
Кебе
16
Голенда
88
Иванов
88
Иванов
16
Голенда
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
Андрей Малородов (Саратов)
Николай Богач (Люберцы)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая) "НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая)
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