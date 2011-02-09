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Расписание матчей
Германия - Италия
Германия - Италия: обзор матча 09 февраля 2011
Германия
09.02.2011, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Италия
15'
М. Клозе
81'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Италия
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
Д. Кришито
Замена
Д. Кришито
️️️️
Д. Кьеллини
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Клозе
Замена
С. Джовинко
️️️️
С. Маури
Травма
Д. Кьеллини
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Ф. Лам
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
А. Аквилани
️️️️
Т. Мотта
Замена
К. Маджо
️️️️
М. Кассани
Травма
М. Кассани
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Д. Паццини
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Т. Мотта
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
Т. Мюллер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Деннис Аого
ЛЗ
14
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Тиаго Мотта
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
6
Стефано Маури
АП
10
Антонио Кассано
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Германия
12
Рене Адлер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Кевин Гросскройц
ЛП
15
Кристиан Треш
ЦП
11
Марио Гетце
АП
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
11
Алессандро Матри
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
18
Марко Боррьелло
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
4
Аого
14
Бадштубер
0
Мертезакер
0
Лам
7
Швайнштайгер
6
Хедира
10
Подольски
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
4-1-2-1-2
1
Буффон
16
Кассани
19
Бонуччи
13
Раноккия
3
Кьеллини
10
Мотта
18
Монтоливо
16
Де Росси
6
Маури
7
Паццини
10
Кассано
14
Бадштубер
5
Хуммельс
5
Хуммельс
14
Бадштубер
0
Лам
17
Боатенг
17
Боатенг
0
Лам
0
Клозе
0
Гросскройц
0
Гросскройц
0
Клозе
13
Мюллер
11
Гетце
11
Гетце
13
Мюллер
3
Кьеллини
4
Кришито
4
Кришито
3
Кьеллини
10
Мотта
14
Аквилани
14
Аквилани
10
Мотта
16
Кассани
0
Маджо
0
Маджо
16
Кассани
6
Маури
10
Джовинко
10
Джовинко
6
Маури
10
Кассано
22
Росси
22
Росси
10
Кассано
7
Паццини
18
Боррьелло
18
Боррьелло
7
Паццини
Остались в запасе
Германия
Италия
12
Рене Адлер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
15
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Рене Адлер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
21
Свен Бендер
ЦЗ
15
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Германия - Италия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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