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Расписание матчей
Иран - Россия
Иран - Россия: обзор матча 09 февраля 2011
Иран
09.02.2011, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Россия
90'
М. Халатбари
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Иран - Россия
Вторая желтая
М. Халатбари
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Халатбари
Желтая карточка
М. Халатбари
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Замена
Р. Норузи
️️️️
М. Голами
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
А. Березуцкий
Замена
П. Мамаев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Анюков
️️️️
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
0
Мехди Рахмати
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
0
Сейед-Хади Агили
ЦЗ
4
Джалаль Хоссеини
ЦЗ
14
Андраник Теймурян
ОП
0
Мохаммад-Реза Халатбари
ЦП
0
Мохаммад Нури
ЦП
11
Газем Хададифар
ЦП
2
Хозро Хейдари
ПП
0
Мохаммад Голами
ЦФ
0
Араш Афшин
ЦФ
Главный тренер
Афшин Готби
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
10
Константин Зырянов
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
20
Дмитрий Торбинский
ЦП
10
Андрей Аршавин
АП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Иран
0
Реза Норузи
ЦФ
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
2
Александр Анюков
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
23
Игорь Семшов
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
3-1-4-2
0
Рахмати
3
Хаджусафи
4
Хоссеини
0
Агили
14
Теймурян
0
Халатбари
0
Нури
11
Хададифар
2
Хейдари
0
Афшин
0
Голами
4-1-3-1-1
1
Акинфеев
3
Шишкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
7
Денисов
18
Быстров
20
Торбинский
10
Зырянов
10
Аршавин
11
Кержаков
0
Голами
0
Норузи
0
Норузи
0
Голами
3
Шишкин
2
Анюков
2
Анюков
3
Шишкин
18
Быстров
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
18
Быстров
11
Кержаков
23
Семшов
23
Семшов
11
Кержаков
20
Торбинский
11
Мамаев
11
Мамаев
20
Торбинский
6
Березуцкий
19
Павлюченко
19
Павлюченко
6
Березуцкий
Остались в запасе
Иран
Россия
Главный тренер
Афшин Готби
16
Вячеслав Малафеев
ВР
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Афшин Готби
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Иран - Россия
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
- : -
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая)
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