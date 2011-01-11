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    Афшин Готби

    Тренер
    Имя Афшин
    Фамилия Готби
    Гражданство Иран
    Дата рождения 8 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иран 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.01.2011 Ирак 1 : 2 Иран
    15.01.2011 Иран 1 : 0 КНДР
    19.01.2011 ОАЭ 0 : 3 Иран
    22.01.2011 Иран 0 : 1 Южная Корея
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