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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Палермо - ЦСКА
Палермо - ЦСКА: обзор матча 21 октября 2010
Палермо
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
35'
С. Думбия
59'
С. Думбия
81'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - ЦСКА
Желтая карточка
М. Пинилья
+1
ГОЛ! 0:3!
Т. Нецид
Пас отдал
Секу
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Эрнандес
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Лав
Вторая желтая
Х. Пасторе
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
З. Тошич
️️️️
М. Гонсалес
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Маккароне
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 0:2!
С. Думбия
Пас отдал
К. Хонда
Замена
П. Касами
️️️️
М. Дармиан
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
К. Набабкин
Пенальти не реализован!
В. Лав
Желтая карточка
Ф. Бенусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Маттиа Кассани
(К)
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-3-1-2
22
Бенусси
42
Бальдзаретти
30
Гоян
83
Бово
36
Дармиан
8
Мильяччо
23
Ночерино
6
Кассани
15
Пасторе
7
Маккароне
11
Эрнандес
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
26
Секу
10
Мамаев
3
Хонда
11
Гонсалес
22
Думбия
19
Вагнер Лав
36
Дармиан
23
Касами
23
Касами
36
Дармиан
11
Эрнандес
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
11
Эрнандес
7
Маккароне
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Маккароне
19
Вагнер Лав
66
Дзагоев
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
11
Гонсалес
18
Тошич
18
Тошич
11
Гонсалес
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Палермо
ЦСКА
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Палермо - ЦСКА
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Марио Штрудль
Ален Хоска (оба Австрия)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 22:55 (прямая)
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