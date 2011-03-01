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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 01 марта 2011
Анжи
01.03.2011, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Зенит
22'
К. Агаларов
89'
Д. Иванов
12'
С. Хусти (П)
67'
Данни
82'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Зенит
ГОЛ! 2:3!
Д. Иванов
Пас отдал
Ш. Лахиялов
ГОЛ! 1:3!
Д. Лазович
Пас отдал
Данни
Замена
С. Семак
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 1:2!
Данни
Пас отдал
А. Ионов
Замена
Д. Иванов
️️️️
М. Славов
Замена
Данни
️️️️
С. Хусти
Замена
А. Ионов
️️️️
В. Быстров
Травма
В. Быстров
ГОЛ! 1:1!
К. Агаларов
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Ж. Карлос
14'
Желтая карточка
А. Иванов
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хусти
Травма
Ж. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
10
Данни
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-1-3-2
77
Ревишвили
3
Карлос
30
Карлос
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
88
Бакаев
7
Агаларов
10
Ахмедов
88
Иванов
22
Славов
16
Голенда
4-1-4-1
30
Жевнов
22
Анюков
22
Алвеш
6
Мейра
3
Лукович
18
Зырянов
34
Быстров
15
Широков
27
Денисов
9
Хусти
27
Лазович
22
Славов
13
Иванов
13
Иванов
22
Славов
30
Карлос
13
Лахиялов
13
Лахиялов
30
Карлос
9
Хусти
10
Данни
10
Данни
9
Хусти
18
Зырянов
37
Семак
37
Семак
18
Зырянов
34
Быстров
11
Ионов
11
Ионов
34
Быстров
Остались в запасе
Анжи
Зенит
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
16
Вячеслав Малафеев
ВР
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Анжи - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Николай Ерёмин (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:45 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 17:45 (прямая)
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