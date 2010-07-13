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Волга - Спартак-Нальчик
Волга - Спартак-Нальчик: обзор матча 13 июля 2010
Волга
13.07.2010, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
15'
О. Кожанов
22'
С. Турсунов
23'
О. Марцваладзе
36'
А. Буйволов
89'
М. Мысин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 5:0!
М. Мысин
Замена
С. Виноградов
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
М. Мысин
️️️️
О. Кожанов
Замена
В. Дядюн
️️️️
Д. Русич
Желтая карточка
В. Хатаженков
Замена
К. Гетериев
️️️️
О. Шалаев
Замена
В. Рыков
️️️️
Э. Саджая
ГОЛ! 4:0!
А. Буйволов
Замена
З. Плиев
️️️️
М. Бикмаев
ГОЛ! 3:0!
О. Марцваладзе
ГОЛ! 2:0!
С. Турсунов
ГОЛ! 1:0!
О. Кожанов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
31
Леандро
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
Главный тренер
Мурат Емкужев
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Сергей Виноградов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Астахов
20
Саджая
32
Трифонов
25
Буйволов
4
Айдов
6
Полянин
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
20
Кожанов
20
Марцваладзе
3-1-3-1-2
16
Мандрыкин
15
Кисенков
5
Васин
7
Хатаженков
18
Шалаев
31
Леандро
7
Маляров
75
Бикмаев
13
Щаницин
15
Русич
19
Гошоков
20
Марцваладзе
11
Виноградов
11
Виноградов
20
Марцваладзе
20
Кожанов
22
Мысин
22
Мысин
20
Кожанов
20
Саджая
44
Рыков
44
Рыков
20
Саджая
75
Бикмаев
3
Плиев
3
Плиев
75
Бикмаев
18
Шалаев
13
Гетериев
13
Гетериев
18
Шалаев
15
Русич
17
Дядюн
17
Дядюн
15
Русич
Остались в запасе
Волга
Спартак-Нальчик
22
Евгений Кузнецов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
27
Павел Мочалин
ЦЗ
1
Антон Антипов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Мурат Емкужев
Остались в запасе
22
Евгений Кузнецов
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
1
Антон Антипов
ВР
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Мурат Емкужев
Статистика матча Волга - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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