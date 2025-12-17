Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур