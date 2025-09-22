24 сентября в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России встретятся «Череповец» и «Шинник». Хозяева показывают результативный футбол и радуют своей серией побед в кубковых матчах, а гости демонстрируют надежнейшую игру в обороне, не пропуская на протяжении долгого времени. Эта встреча обещает стать противостоянием атакующего потенциала и оборонительной устойчивости.

«Череповец»

Команда уверенно продвигается по кубковому пути, одержав три победы подряд. В последнем матче «Череповец» обыграл «Луки-Энергию» со счетом 4:2, вновь подтвердив умение создавать моменты и реализовывать их. В пяти последних матчах коллектив забил 9 голов, что составляет в среднем 1.8 за игру. При этом оборона остается не столь надежной: 6 пропущенных мячей и средний показатель 1.2. Дома «Череповец» выглядит особенно сильно – победы в четырех последних матчах подряд подтверждают это.

«Шинник»

Ярославская команда подходит к встрече в блестящей форме. В пяти последних играх «Шинник» не пропустил ни одного гола, что подчеркивает высокий уровень организации в защите. Правда, в атаке показатели скромнее – всего 3 гола за тот же период, что в среднем составляет 0.6. «Шинник» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд и демонстрирует стабильность, делая упор на контроль игры и минимизацию рисков.

Факты о командах

«Череповец»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка России

Забивает в 5 матчах подряд

В 5 последних играх: 9 голов забито и 6 пропущено

В среднем: 1.8 гола забивает и 1.2 пропускает за матч

«Шинник»

Не проигрывает в 7 последних матчах

В 5 последних играх: 3 гола забито и 0 пропущено

В среднем: 0.6 гола забивает за матч и не пропускает вовсе

5 последних матчей с сухими воротами

Прогноз на матч «Череповец» – «Шинник»

Игра обещает стать противостоянием яркой атаки и непробиваемой обороны. «Череповец» активно использует домашнее поле и демонстрирует хорошую реализацию моментов, однако стабильность оборонительных действий «Шинника» делает его фаворитом в борьбе за выход дальше. При этом низкая результативность гостей в атаке может оставить интригу в матче до финального свистка.

Оптимальным вариантом видится осторожная победа гостей или игра с минимальным количеством голов. «Шинник» будет контролировать ход встречи, но «Череповец» способен воспользоваться домашними трибунами и создать моменты.

Рекомендации