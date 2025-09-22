24 сентября в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России встретятся «Череповец» и «Шинник». Хозяева показывают результативный футбол и радуют своей серией побед в кубковых матчах, а гости демонстрируют надежнейшую игру в обороне, не пропуская на протяжении долгого времени. Эта встреча обещает стать противостоянием атакующего потенциала и оборонительной устойчивости.
«Череповец»
Команда уверенно продвигается по кубковому пути, одержав три победы подряд. В последнем матче «Череповец» обыграл «Луки-Энергию» со счетом 4:2, вновь подтвердив умение создавать моменты и реализовывать их. В пяти последних матчах коллектив забил 9 голов, что составляет в среднем 1.8 за игру. При этом оборона остается не столь надежной: 6 пропущенных мячей и средний показатель 1.2. Дома «Череповец» выглядит особенно сильно – победы в четырех последних матчах подряд подтверждают это.
«Шинник»
Ярославская команда подходит к встрече в блестящей форме. В пяти последних играх «Шинник» не пропустил ни одного гола, что подчеркивает высокий уровень организации в защите. Правда, в атаке показатели скромнее – всего 3 гола за тот же период, что в среднем составляет 0.6. «Шинник» не проигрывает на протяжении семи матчей подряд и демонстрирует стабильность, делая упор на контроль игры и минимизацию рисков.
Факты о командах
«Череповец»
- Побеждает в 3 последних матчах Кубка России
- Забивает в 5 матчах подряд
- В 5 последних играх: 9 голов забито и 6 пропущено
- В среднем: 1.8 гола забивает и 1.2 пропускает за матч
«Шинник»
- Не проигрывает в 7 последних матчах
- В 5 последних играх: 3 гола забито и 0 пропущено
- В среднем: 0.6 гола забивает за матч и не пропускает вовсе
- 5 последних матчей с сухими воротами
Прогноз на матч «Череповец» – «Шинник»
Игра обещает стать противостоянием яркой атаки и непробиваемой обороны. «Череповец» активно использует домашнее поле и демонстрирует хорошую реализацию моментов, однако стабильность оборонительных действий «Шинника» делает его фаворитом в борьбе за выход дальше. При этом низкая результативность гостей в атаке может оставить интригу в матче до финального свистка.
Оптимальным вариантом видится осторожная победа гостей или игра с минимальным количеством голов. «Шинник» будет контролировать ход встречи, но «Череповец» способен воспользоваться домашними трибунами и создать моменты.
Рекомендации
- Победа «Шинника» – коэффициент 1.78
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80