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FONBET Кубок России 2026/2027
Череповец - Шинник
Череповец - Шинник: обзор матча 24 сентября 2025
Череповец
24.09.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 4
Завершен
Шинник
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30.06.2026
Шинник
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Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Товарищеские матчи,
ЦСКА
1 : 1
30.06.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Челябинск
2 : 2
16.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Шинник
1 : 1
11.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Шинник
3 : 0
26.04.2026
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