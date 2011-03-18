Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 18 марта 2011
Ворскла
18.03.2011, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
51'
А. Янузи
86'
А. Аделейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
Замена
Шина
️️️️
Н. Морозюк
ГОЛ! 1:1!
А. Аделейе
Замена
В. Сачко
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
Й. Маркоски
Желтая карточка
В. Димитров
Желтая карточка
Р. Фернандеш
Замена
В. Иванко
️️️️
Соарес
ГОЛ! 1:0!
А. Янузи
Желтая карточка
Е. Песков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
17
Соарес
ЛВ
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
10
Рикарду Фернандеш
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Максим Карпович
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
77
Антон Савин
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Долганский
17
Чеснаков
13
Песков
4
Даллку
33
Селин
15
Кулаков
77
Осипенко
10
Маркоски
9
Янузи
28
Громов
4-3-2-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
44
Чечер
8
Аделейе
4
Воловик
6
Морозюк
10
Лазич
10
Фернандеш
18
Димитров
17
Соарес
9
Ади
9
Янузи
17
Сачко
17
Сачко
9
Янузи
6
Морозюк
9
Шина
9
Шина
6
Морозюк
17
Соарес
19
Иванко
19
Иванко
17
Соарес
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
18
Алексей Чичиков
ЦФ
0
Максим Карпович
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
77
Антон Савин
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
0
Максим Карпович
ЦП
12
Сергей Величко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
Остались в запасе
77
Антон Савин
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
30
Марио Джуровски
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Ворскла - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Металлург
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+