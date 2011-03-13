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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Днепр
Металлист - Днепр: обзор матча 13 марта 2011
Металлист
13.03.2011, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Днепр
73'
К. Хавьер
81'
К. Хавьер
45'
Е. Коноплянка
71'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Днепр
Замена
А. Воробей
️️️️
Д. Олейник
ГОЛ! 2:2!
К. Хавьер
Желтая карточка
Е. Коноплянка
ГОЛ! 1:2!
К. Хавьер
ГОЛ! 0:2!
Е. Коноплянка
Желтая карточка
Е. Селезнев
Желтая карточка
Тайсон
Замена
С. Назаренко
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Ротань
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
Жулиано
️️️️
В. Денисов
Замена
М. Девич
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Желтая карточка
С. Инкум
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
В. Шарпар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
27
Юрий Чонка
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
3-4-2-1
29
Горяинов
13
Фининьо
2
Штетина
26
Обрадович
78
Валяев
11
Ткачев
8
Эдмар
11
Шарпар
16
Олейник
10
Хавьер
11
Тайсон
3-2-2-1-2
27
Лаштувка
23
Стринич
16
Русол
14
Чеберячко
22
Инкум
29
Денисов
29
Ротань
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
20
Гладкий
11
Ткачев
32
Девич
32
Девич
11
Ткачев
16
Олейник
9
Воробей
9
Воробей
16
Олейник
11
Селезнев
9
Назаренко
9
Назаренко
11
Селезнев
29
Ротань
28
Шахов
28
Шахов
29
Ротань
29
Денисов
20
Жулиано
20
Жулиано
29
Денисов
Остались в запасе
Металлист
Днепр
27
Юрий Чонка
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
27
Юрий Чонка
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлист - Днепр
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Днепр
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
1
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2017.01.08 10:44
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