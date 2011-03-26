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Расписание матчей
Евро-2024
Армения - Россия
Армения - Россия: обзор матча 26 марта 2011
Армения
26.03.2011, суббота, 18:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Россия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Россия
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Э. Манучарян
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Кержаков
Замена
А. Эдигарян
️️️️
Л. Айрапетян
Желтая карточка
Р. Шишкин
Замена
А. Едигарян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Э. Малакян
Желтая карточка
Л. Айрапетян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
0
Степан Казарян
ВР
1
Роман Березовский
ВР
0
Грайр Мкоян
ЛЗ
20
Левон Айрапетян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
(К)
ПЗ
6
Карлен Мкртчян
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
0
Эдгар Малакян
ПП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
7
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
10
Андрей Аршавин
(К)
АП
10
Константин Зырянов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Армения
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Алексанян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
7
Артур Едигарян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
4-4-1
0
Казарян
0
Мкоян
20
Айрапетян
5
Арзуманян
0
Овсепян
6
Мкртчян
18
Мхитарян
8
Пиццелли
0
Малакян
0
Мовсисян
4-4-1-1
1
Акинфеев
3
Шишкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
18
Жирков
10
Зырянов
15
Широков
9
Дзагоев
7
Денисов
10
Аршавин
11
Кержаков
20
Айрапетян
0
Эдигарян
0
Эдигарян
20
Айрапетян
8
Пиццелли
7
Едигарян
7
Едигарян
8
Пиццелли
0
Малакян
22
Манучарян
22
Манучарян
0
Малакян
10
Аршавин
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
10
Аршавин
11
Кержаков
20
Погребняк
20
Погребняк
11
Кержаков
Остались в запасе
Армения
Россия
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Алексанян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
Главный тренер
Вардан Минасян
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Алексанян
ЦЗ
20
Артак Дашян
АП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Армения - Россия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
"Россия 1" 17:50 (прямая)
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