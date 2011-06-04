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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Армения
Россия - Армения: обзор матча 04 июня 2011
Россия
04.06.2011, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 7 тур
3 : 1
Завершен
Армения
26'
Р. Павлюченко
59'
Р. Павлюченко
73'
Р. Павлюченко (П)
25'
М. Пиццелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Армения
Желтая карточка
В. Березуцкий
+2
Замена
А. Эдигарян
️️️️
К. Мкртчян
Желтая карточка
Г. Мкоян
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
Р. Арзуманян
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Анюков
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
А. Едигарян
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Едигарян
️️️️
М. Пиццелли
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
И. Семшов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Л. Пачаджян
Желтая карточка
Л. Пачаджян
Желтая карточка
С. Игнашевич
ГОЛ! 1:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Анюков
ГОЛ! 0:1!
М. Пиццелли
Пас отдал
Г. Казарян
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЛВ
7
Игорь Денисов
ЦП
23
Игорь Семшов
ЦП
10
Константин Зырянов
АП
20
Дмитрий Торбинский
ПВ
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Армения
1
Роман Березовский
ВР
6
Карлен Мкртчян
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
0
Саркис Овсепян
(К)
ЦЗ
20
Левон Айрапетян
ПЗ
0
Юра Мовсисян
ЛВ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Грайр Мкоян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
0
Левон Пачаджян
ПВ
12
Геворг Казарян
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Армения
0
Степан Казарян
ВР
0
Агван Мкртчян
ЦЗ
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
7
Артур Едигарян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-3-1
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
7
Денисов
23
Семшов
10
Аршавин
10
Зырянов
20
Торбинский
19
Павлюченко
4-3-2-1
1
Березовский
20
Айрапетян
5
Арзуманян
0
Овсепян
6
Мкртчян
18
Мхитарян
0
Мкоян
8
Пиццелли
0
Пачаджян
0
Мовсисян
12
Казарян
2
Анюков
5
Янбаев
5
Янбаев
2
Анюков
23
Семшов
8
Глушаков
8
Глушаков
23
Семшов
10
Зырянов
9
Дзагоев
9
Дзагоев
10
Зырянов
6
Мкртчян
0
Эдигарян
0
Эдигарян
6
Мкртчян
8
Пиццелли
7
Едигарян
7
Едигарян
8
Пиццелли
0
Пачаджян
22
Манучарян
22
Манучарян
0
Пачаджян
Остались в запасе
Россия
Армения
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
0
Агван Мкртчян
ЦЗ
0
Степан Казарян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Вардан Минасян
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
0
Агван Мкртчян
ЦЗ
0
Степан Казарян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Вардан Минасян
Статистика матча Россия - Армения
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
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05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Первый" 18:55 (прямая)
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