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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Словакия
Россия - Словакия: обзор матча 07 сентября 2010
Россия
07.09.2010, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
25'
М. Стох
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Словакия
+1
Замена
М. Печалка
️️️️
М. Стох
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
С. Игнашевич
Замена
М. Сапара
️️️️
М. Кархан
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Погребняк
Замена
В. Быстров
️️️️
И. Семшов
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:1!
М. Стох
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЛП
15
Роман Широков
ОП
10
Константин Зырянов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Павел Погребняк
ЦФ
10
Андрей Аршавин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Словакия
1
Ян Муха
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Радослав Забавник
ПЗ
6
Здено Штрба
ЛП
6
Мирослав Кархан
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
10
Мирослав Стох
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Владимир Быстров
ПП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
4
Марио Печалка
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
18
Эрик Йендришек
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Роберт Виттек
ЦФ
4-1-3-2
1
Акинфеев
18
Жирков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
2
Анюков
15
Широков
23
Семшов
9
Дзагоев
10
Зырянов
10
Аршавин
20
Погребняк
4-1-3-2
1
Муха
4
Забавник
16
Салата
3
Шкртел
15
Губочан
6
Кархан
19
Куцка
17
Гамшик
6
Штрба
10
Стох
13
Голошко
4
Игнашевич
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
4
Игнашевич
23
Семшов
18
Быстров
18
Быстров
23
Семшов
20
Погребняк
19
Павлюченко
19
Павлюченко
20
Погребняк
10
Стох
4
Печалка
4
Печалка
10
Стох
6
Кархан
10
Сапара
10
Сапара
6
Кархан
19
Куцка
18
Йендришек
18
Йендришек
19
Куцка
Остались в запасе
Россия
Словакия
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Дик Адвокат
12
Душан Перниш
ВР
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
15
Денис Колодин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Россия - Словакия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
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Словакия
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 19:00 (прямая)
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