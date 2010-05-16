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Расписание матчей
Украина. Кубок
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 16 мая 2010
Таврия
16.05.2010, воскресенье, 18:00
Датагруп Кубок Украины
3 : 2
Завершен
Металлург
2'
М. Фещук
40'
А. Ковпак (П)
96'
Л. Идахор
49'
Г. Мхитарян
75'
М. Сержиу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Таврия - Металлург
Вторая желтая
С. Маркович
120'
118'
Желтая карточка
М. Сержиу
114'
Желтая карточка
Ч. Янков
106'
Замена
Ч. Танаса
️️️️
В. Боавентура
ГОЛ! 3:2!
Л. Идахор
Пас отдал
А. Корнев
Желтая карточка
М. Мгуни
Желтая карточка
А. Монахов
Вторая желтая
С. Джуричич
Желтая карточка
С. Джуричич
+4
Замена
И. Матяж
️️️️
И. Галюза
Желтая карточка
И. Галюза
Замена
Соарес
️️️️
С. Кингсли
ГОЛ! 2:2!
М. Сержиу
Пас отдал
Ч. Янков
Замена
Ч. Янков
️️️️
В. Прийма
Желтая карточка
В. Боавентура
Желтая карточка
Л. Идахор
Замена
Л. Идахор
️️️️
М. Фещук
Желтая карточка
С. Маркович
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ковпак
Желтая карточка
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Корнев
ГОЛ! 1:0!
М. Фещук
Пас отдал
А. Ковпак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
80
Андрей Корнев
ЛЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ПЗ
84
Денис Голайдо
ЛП
2
Илья Галюза
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
(К)
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
39
Санни Кингсли
ЛП
18
Велизар Димитров
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
4
Василий Прийма
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
18
Максим Сирота
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
17
Соарес
ЛВ
16
Чавдар Янков
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-1-3-2
1
Старцев
80
Корнев
20
Монахов
5
Маркович
6
Джуричич
2
Галюза
84
Голайдо
22
Любенович
15
Луценко
10
Фещук
39
Ковпак
4-1-4-1
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
4
Воловик
44
Чечер
98
Боавентура
18
Димитров
4
Прийма
22
Мхитарян
11
Годин
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
2
Галюза
20
Матяж
20
Матяж
2
Галюза
10
Фещук
11
Идахор
11
Идахор
10
Фещук
4
Прийма
16
Янков
16
Янков
4
Прийма
39
Санни Кингсли
17
Соарес
17
Соарес
39
Санни Кингсли
98
Боавентура
22
Танаса
22
Танаса
98
Боавентура
Остались в запасе
Таврия
Металлург
18
Максим Сирота
ЦП
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
18
Максим Сирота
ЦП
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
24
Руслан Платон
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Таврия - Металлург
7
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
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