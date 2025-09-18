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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ньюкасл - Барселона
Ньюкасл - Барселона: обзор матча 18 сентября 2025
Ньюкасл
18.09.2025, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
90'
Э. Гордон
58'
М. Рэшфорд
67'
М. Рэшфорд
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Барселона
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Марк Касадо
90'
+3
Замена
Марк Касадо
️️️️➡️️
Фермин Лопес
ГОЛ! 1:2!
Энтони Гордон
Пас отдал
Джейкоб Мерфи
90'
82'
Желтая карточка
Френки де Йонг
81'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Маркус Рэшфорд
81'
Замена
Эрик Гарсия
️️️️➡️️
Жерар Мартин
Замена
Свен Ботман
️️️️➡️️
Киран Триппьер
76'
75'
Желтая карточка
Фермин Лопес
Травма
Киран Триппьер
75'
69'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
69'
Замена
Андреас Кристенсен
️️️️➡️️
Пау Кубарси
67'
ГОЛ! 0:2!
Маркус Рэшфорд
Замена
Малик Тиав
️️️️➡️️
Фабиан Шер
63'
Замена
Джозеф Уиллок
️️️️➡️️
Энтони Эланга
63'
Замена
Джейкоб Мерфи
️️️️➡️️
Жоэлинтон
63'
Замена
Ник Вольтемаде
️️️️➡️️
Харви Барнс
63'
Травма
Фабиан Шер
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
Маркус Рэшфорд
Пас отдал
Жюль Кунде
Желтая карточка
Дэн Берн
45'
+2
45'
Желтая карточка
Жерар Мартин
Желтая карточка
Жоэлинтон
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
21
Валентино Ливраменто
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Жоэлинтон
ЦП
8
Сандро Тонали
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Энтони Эланга
ЛВ
18
Энтони Гордон
ЛВ
11
Харви Барнс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Педри
ЦП
14
Маркус Рэшфорд
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
18
Вильям Осула
ЦФ
Барселона
17
Марк Касадо
ОП
7
Ферран Торрес
ПВ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
19
Руни Барджи
ПВ
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
20
Дани Ольмо
АП
29
Тони Фернандес
ПВ
4-3-2-1
1
Поуп
21
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
2
Триппьер
7
Жоэлинтон
8
Тонали
8
Гимарайнс
18
Гордон
20
Эланга
11
Барнс
4-4-1-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
4
Араухо
18
Мартин
20
Педри
14
Рэшфорд
16
Лопес
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
11
Барнс
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
11
Барнс
5
Шер
12
Тиав
12
Тиав
5
Шер
2
Триппьер
4
Ботман
4
Ботман
2
Триппьер
20
Эланга
28
Уиллок
28
Уиллок
20
Эланга
16
Лопес
17
Касадо
17
Касадо
16
Лопес
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
18
Мартин
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Мартин
22
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
22
Кубарси
14
Рэшфорд
20
Ольмо
20
Ольмо
14
Рэшфорд
Остались в запасе
Ньюкасл
Барселона
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
19
Руни Барджи
ПВ
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
29
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Макс Томпсон
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
18
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
19
Руни Барджи
ПВ
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
29
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Ньюкасл - Барселона
2
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
283
537
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.29
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Посещаемость:
52084
Где смотреть матч:
Okko
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