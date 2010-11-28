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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 28 ноября 2010
Томь
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
57'
А. Харитонов
79'
А. Харитонов
90'
К. Ковальчук
55'
Ч. Янков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ростов
Желтая карточка
А. Черкес
ГОЛ! 3:1!
К. Ковальчук
Желтая карточка
Д. Блатняк
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
В. Климов
Замена
Т. Калачев
️️️️
Д. Анджелкович
ГОЛ! 2:1!
А. Харитонов
Замена
Г. Джиоев
️️️️
С. Скобляков
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Е. Стариков
ГОЛ! 1:1!
А. Харитонов
ГОЛ! 0:1!
Ч. Янков
Желтая карточка
В. Строев
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
В. Строев
️️️️
К. Нам Иль
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Чавдар Янков
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
3-5-2
16
Поляков
55
Скобляков
35
Гультяев
7
Хатаженков
83
Харитонов
66
Мичков
39
Ковальчук
55
Ким Нам Иль
33
Климов
22
Дзюба
87
Стариков
4-1-3-2
22
Радич
14
Хагуш
15
Живанович
88
Григалава
33
Анджелкович
8
Гацкан
19
Блатняк
24
Кульчий
16
Янков
21
Адамов
10
Лебеденко
55
Скобляков
23
Джиоев
23
Джиоев
55
Скобляков
55
Ким Нам Иль
26
Строев
26
Строев
55
Ким Нам Иль
87
Стариков
8
Ковальчук
8
Ковальчук
87
Стариков
33
Анджелкович
2
Калачев
2
Калачев
33
Анджелкович
Остались в запасе
Томь
Ростов
42
Иван Туев
ЦЗ
35
Сергей Парейко
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
35
Сергей Парейко
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Томь - Ростов
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
В.Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Г.Жафяров (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Баскетбол" 13:40 (прямая)
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