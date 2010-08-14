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Спартак-Нальчик - Cибирь
Спартак-Нальчик - Cибирь: обзор матча 14 августа 2010
Спартак-Нальчик
14.08.2010, суббота, 20:45
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
4 : 2
Завершен
Cибирь
23'
В. Дядюн
39'
Леандро (П)
83'
Леандро (П)
90+2'
Г. Гогуа
14'
И. Шевченко
68'
Д. Молош
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Cибирь
ГОЛ! 4:2!
Г. Гогуа
+2
Желтая карточка
Р. Беляев
Замена
Р. Беляев
️️️️
Р. Каньяс
Желтая карточка
Леандро
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Леандро
Желтая карточка
Т. Выходил
Замена
А. Гошоков
️️️️
Д. Сирадзе
Травма
Д. Сирадзе
Замена
Г. Гогуа
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 2:2!
Д. Молош
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Васильев
Замена
Н. Маляров
️️️️
Й. Голич
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
И. Нагибин
️️️️
Б. Гржелак
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Леандро
Желтая карточка
Р. Каньяс
Желтая карточка
Д. Молош
ГОЛ! 1:1!
В. Дядюн
Пас отдал
Д. Сирадзе
15'
Желтая карточка
Б. Гржелак
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Шевченко
Пас отдал
М. Астафьев
Желтая карточка
В. Васин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-1-2
30
Отто
4
Йованович
5
Васин
20
Джудович
15
Кисенков
11
Концедалов
28
Голич
31
Леандро
13
Щаницин
8
Сирадзе
17
Дядюн
4-4-2
1
Солосин
3
Валентич
4
Выходил
24
Филипенко
3
Молош
4
Астафьев
88
Каньяс
5
Шумуликоски
8
Васильев
9
Гржелак
99
Шевченко
13
Щаницин
7
Гогуа
7
Гогуа
13
Щаницин
28
Голич
7
Маляров
7
Маляров
28
Голич
8
Сирадзе
19
Гошоков
19
Гошоков
8
Сирадзе
9
Гржелак
9
Нагибин
9
Нагибин
9
Гржелак
8
Васильев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
8
Васильев
88
Каньяс
7
Беляев
7
Беляев
88
Каньяс
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Cибирь
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Cибирь
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Дроздов (Москва)
А. Харламов (Тюмень)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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