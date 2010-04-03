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Спартак-Нальчик - Ростов
Спартак-Нальчик - Ростов: обзор матча 03 апреля 2010
Спартак-Нальчик
03.04.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
5 : 2
Завершен
Ростов
4'
Д. Сирадзе
13'
Леандро (П)
52'
А. Амисулашвили (П)
67'
В. Дядюн
81'
В. Дядюн
64'
М. Ахметович
80'
Р. Адамов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ростов
+2
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Патрик
️️️️
Леандро
Замена
С. Иванов
️️️️
Т. Калачев
Замена
А. Щаницин
️️️️
Д. Сирадзе
ГОЛ! 5:2!
В. Дядюн
Пас отдал
Леандро
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Адамов
Желтая карточка
Н. Маляров
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
Замена
Д. Блатняк
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 4:1!
В. Дядюн
Пас отдал
Р. Концедалов
ГОЛ! 3:1!
М. Ахметович
Пас отдал
А. Павленко
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Амисулашвили
Замена
М. Ахметович
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Кульчий
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Леандро
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сирадзе
Пас отдал
Р. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
13
Александр Щаницин
АП
14
Патрик
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-4-2
30
Отто
21
Филатов
25
Амисулашвили
20
Джудович
15
Кисенков
7
Гогуа
7
Маляров
11
Концедалов
31
Леандро
8
Сирадзе
17
Дядюн
4-3-1-2
22
Радич
8
Черкес
24
Гионеа
4
Окоронкво
33
Анджелкович
2
Калачев
8
Гацкан
24
Кульчий
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
8
Сирадзе
13
Щаницин
13
Щаницин
8
Сирадзе
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
31
Леандро
14
Патрик
14
Патрик
31
Леандро
2
Калачев
99
Иванов
99
Иванов
2
Калачев
8
Павленко
19
Блатняк
19
Блатняк
8
Павленко
10
Лебеденко
90
Ахметович
90
Ахметович
10
Лебеденко
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Деян Русич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Деян Русич
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Н. Богач (Люберцы)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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