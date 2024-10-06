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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 06 октября 2024
Локомотив
06.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
75'
Т. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Крылья Советов
90'
+3
Замена
К. Печенин
️️️️
Р. Ежов
Желтая карточка
И. Самошников
86'
83'
Замена
У. Бабаев
️️️️
И. Олейников
83'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Т. Галдамес
83'
Замена
В. Мендес
️️️️
С. Бабкин
ГОЛ! 1:0!
Т. Сулейманов
75'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
75'
Желтая карточка
Д. Баринов
74'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
55'
Замена
Э. Севикян
️️️️
С. Пиняев
55'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Ненахов
55'
35'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Г. Бейл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
9
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
4-1-1-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
3
Галдамес
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
9
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
9
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
23
Бейл
15
Рассказов
15
Рассказов
23
Бейл
29
Ежов
2
Печенин
2
Печенин
29
Ежов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
3
Галдамес
27
Дмитриев
27
Дмитриев
3
Галдамес
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Франко Орозко
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
11
Количество передач
467
387
Сейвы
6
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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