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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 07 апреля 2010
Cибирь
07.04.2010, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Луч
52'
Г. Близнюк
54'
Г. Близнюк (П)
69'
М. Астафьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Вторая желтая
И. Шевченко
Замена
М. Федоров
️️️️
З. Дубенский
Желтая карточка
И. Шевченко
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Шуленин
Замена
В. Михалев
️️️️
Ж. Були
ГОЛ! 3:0!
М. Астафьев
Пас отдал
А. Аравин
Замена
Н. Саталкин
️️️️
С. Радонич
Замена
А. Антипенко
️️️️
Г. Близнюк
Вторая желтая
А. Данцев
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Близнюк
Замена
А. Шумов
️️️️
Е. Зиновьев
ГОЛ! 1:0!
Г. Близнюк
Пас отдал
Д. Молош
Травма
Е. Зиновьев
Желтая карточка
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Александр Хлебников
ПЗ
25
Андрей Бочков
(К)
ЛП
8
Максим Бурченко
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
5
Захар Дубенский
ЦП
0
Жан Були
ПП
0
Срждан Радонич
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
33
Александр Шумов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Луч
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
4-4-2
30
Ковалевски
3
Молош
24
Филипенко
4
Выходил
2
Аравин
4
Астафьев
9
Шуленин
8
Макаренко
52
Зиновьев
99
Шевченко
10
Близнюк
4-5-1
70
Котляров
4
Хлебников
7
Данцев
3
Удалый
2
Колесников
0
Були
8
Бурченко
0
Шмаков
5
Дубенский
25
Бочков
0
Радонич
52
Зиновьев
33
Шумов
33
Шумов
52
Зиновьев
9
Шуленин
9
Нагибин
9
Нагибин
9
Шуленин
10
Близнюк
19
Антипенко
19
Антипенко
10
Близнюк
0
Були
9
Михалев
9
Михалев
0
Були
5
Дубенский
18
Федоров
18
Федоров
5
Дубенский
0
Радонич
87
Саталкин
87
Саталкин
0
Радонич
Остались в запасе
Cибирь
Луч
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Статистика матча Cибирь - Луч
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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