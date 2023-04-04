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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 04 апреля 2023
Урал
04.04.2023, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спартак
32'
И. Сиссе
72'
Ф. Сунгатулин
49'
Б. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Урал - Спартак
Желтая карточка
Д. Кулаков
90'
+3
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
90'
+1
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Каштанов
85'
84'
Желтая карточка
Р. Зобнин
83'
Замена
Д. Зорин
️️️️
Д. Пруцев
76'
Замена
П. Маслов
️️️️
Д. Хлусевич
76'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Б. Кейта
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сунгатулин
Пас отдал
Э. Бикфалви
72'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
Д. Мишкич
68'
64'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Юшин
61'
Замена
Эмерсон
️️️️
Е. Филипенко
61'
Замена
А. Мамин
️️️️
М. Бевеев
61'
55'
Желтая карточка
Б. Кейта
Желтая карточка
А. Каштанов
52'
51'
Желтая карточка
Р. Литвинов
49'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Р. Литвинов
46'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Денисов
44'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Желтая карточка
Е. Филипенко
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Сиссе
32'
Желтая карточка
С. Бегич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
20
Рай Влут
АП
7
Александр Юшин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
97
Даниил Денисов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Урал
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Помазун
2
Бегич
24
Филипенко
22
Бевеев
3
Гогличидзе
75
Сиссе
15
Кулаков
33
Мишкич
20
Влут
79
Каштанов
7
Юшин
3-3-2-1-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
23
Чернов
26
Хлусевич
35
Мартинс
15
Тавареш
47
Зобнин
25
Пруцев
8
Игнатов
17
Кейта
22
Бевеев
46
Мамин
46
Мамин
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
25
Эмерсон
24
Филипенко
33
Мишкич
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
33
Мишкич
79
Каштанов
5
Егорычев
5
Егорычев
79
Каштанов
7
Юшин
10
Бикфалви
10
Бикфалви
7
Юшин
26
Хлусевич
39
Маслов
39
Маслов
26
Хлусевич
25
Пруцев
28
Зорин
28
Зорин
25
Пруцев
97
Денисов
11
Мозес
11
Мозес
97
Денисов
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
17
Кейта
11
Мелешин
11
Мелешин
17
Кейта
Остались в запасе
Урал
Спартак
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Урал - Спартак
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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