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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 14 марта 2023
Спартак
14.03.2023, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Урал
21'
К. Промес
67'
Ю. Железнов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Урал
86'
Замена
А. Мамин
️️️️
Ф. Сунгатулин
83'
Желтая карточка
И. Помазун
75'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Влут
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Железнов
64'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
А. Каштанов
64'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Юшин
64'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Егорычев
51'
Желтая карточка
А. Егорычев
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Д. Пруцев
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Т. Тавареш
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
20
Рай Влут
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
7
Александр Юшин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-2-2-2-1
98
Максименко
39
Маслов
14
Джикия
68
Литвинов
15
Тавареш
26
Хлусевич
35
Мартинс
25
Пруцев
10
Промес
8
Игнатов
11
Мелешин
4-1-2-1-2
1
Помазун
15
Кулаков
24
Филипенко
2
Бегич
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
5
Егорычев
20
Влут
7
Юшин
79
Каштанов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
47
Зобнин
47
Зобнин
25
Пруцев
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
6
Сунгатулин
46
Мамин
46
Мамин
6
Сунгатулин
20
Влут
92
Подберезкин
92
Подберезкин
20
Влут
5
Егорычев
10
Бикфалви
10
Бикфалви
5
Егорычев
7
Юшин
14
Железнов
14
Железнов
7
Юшин
79
Каштанов
10
Татаринов
10
Татаринов
79
Каштанов
Остались в запасе
Спартак
Урал
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Иван Сиденков
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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