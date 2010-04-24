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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Таврия
Днепр - Таврия: обзор матча 24 апреля 2010
Днепр
24.04.2010, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 27 тур
3 : 1
Завершен
Таврия
14'
Е. Селезнев
59'
Р. Ротань
78'
О. Феррейра
70'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Таврия
Замена
П. Пашаев
️️️️
М. Калиниченко
Замена
С. Назаренко
️️️️
Р. Ротань
Замена
Л. Идахор
️️️️
С. Маркович
ГОЛ! 3:1!
О. Феррейра
Желтая карточка
С. Маркович
ГОЛ! 2:1!
Е. Луценко
Замена
М. Холек
️️️️
В. Гоменюк
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Фещук
Желтая карточка
А. Монахов
ГОЛ! 2:0!
Р. Ротань
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
И. Матяж
Желтая карточка
М. Калиниченко
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
39
Александр Ковпак
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Таврия
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
18
Максим Сирота
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-3-1-2
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
16
Русол
3
Лобжанидзе
18
Феррейра
25
Калиниченко
29
Ротань
22
Коноплянка
8
Гоменюк
11
Селезнев
4-4-2
12
Стойко
6
Джуричич
20
Монахов
80
Корнев
5
Маркович
15
Луценко
84
Голайдо
20
Матяж
22
Любенович
10
Фещук
39
Ковпак
25
Калиниченко
20
Пашаев
20
Пашаев
25
Калиниченко
8
Гоменюк
25
Холек
25
Холек
8
Гоменюк
29
Ротань
9
Назаренко
9
Назаренко
29
Ротань
5
Маркович
11
Идахор
11
Идахор
5
Маркович
20
Матяж
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
20
Матяж
10
Фещук
24
Платон
24
Платон
10
Фещук
Остались в запасе
Днепр
Таврия
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
18
Максим Сирота
ЦП
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
18
Максим Сирота
ЦП
1
Вадим Деонас
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Илья Галюза
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Днепр - Таврия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
Таврия
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
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