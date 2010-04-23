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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Мариуполь
Арсенал - Мариуполь: обзор матча 23 апреля 2010
Арсенал
23.04.2010, пятница, 17:00
Чемпионат Украины, 27 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
48'
И. Мазилу
60'
И. Мазилу
75'
С. Миколюнас
59'
И. Козориз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мариуполь
Желтая карточка
И. Чучман
ГОЛ! 3:1!
С. Миколюнас
Замена
Р. Гусев
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 2:1!
И. Мазилу
ГОЛ! 1:1!
И. Козориз
ГОЛ! 1:0!
И. Мазилу
Замена
С. Матюхин
️️️️
Е. Евсеев
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Богданов
Замена
И. Тищенко
️️️️
В. Лукша
17'
Замена
В. Мельник
️️️️
И. Кривошеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
0
Жиль
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-4-2
1
Рева
44
Симоненко
16
Евсеев
6
Шоава
38
Ещенко
35
Грицай
4
Хомин
90
Богданов
16
Шацких
9
Воробей
7
Мазилу
3-2-2-2
1
Романенко
24
Чучман
6
Кашевский
3
Самусевас
14
Савин
56
Козориз
5
Лукша
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
55
Габедава
16
Евсеев
55
Матюхин
55
Матюхин
16
Евсеев
90
Богданов
13
Миколюнас
13
Миколюнас
90
Богданов
16
Шацких
8
Гусев
8
Гусев
16
Шацких
11
Кривошеенко
4
Мельник
4
Мельник
11
Кривошеенко
5
Лукша
19
Тищенко
19
Тищенко
5
Лукша
Остались в запасе
Арсенал
Мариуполь
23
Сергей Погорелый
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
0
Жиль
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
48
Александр Данилов
ПЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
0
Жиль
ЦФ
Остались в запасе
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Арсенал - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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Арсенал
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2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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