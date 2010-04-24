Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 24 апреля 2010
Металлист
24.04.2010, суббота, 21:00
Чемпионат Украины, 27 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
10'
П. Гуйе
21'
Жажа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Замена
С. Барилко
️️️️
Д. Олейник
+2
Замена
В. Лысенко
️️️️
Жажа
Замена
Ч. Танаса
️️️️
Ч. Янков
Желтая карточка
И. Коротецкий
Замена
В. Слюсар
️️️️
А. Рыкун
Замена
Соарес
️️️️
С. Кингсли
Желтая карточка
В. Димитров
Замена
И. Коротецкий
️️️️
А. Годин
Желтая карточка
М. Мгуни
ГОЛ! 2:0!
Жажа
ГОЛ! 1:0!
П. Гуйе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Металлург
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
4-1-2-2-1
29
Горяинов
19
Пшеничных
18
Гуйе
37
Бордиян
26
Обрадович
5
Шелаев
78
Валяев
8
Эдмар
16
Олейник
0
Рыкун
70
Жажа
4-3-1-2
10
Воробьев
28
Мариу Сержиу
4
Воловик
4
Прийма
98
Боавентура
22
Мхитарян
11
Годин
16
Янков
18
Димитров
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
16
Олейник
11
Барилко
11
Барилко
16
Олейник
0
Рыкун
15
Слюсар
15
Слюсар
0
Рыкун
70
Жажа
7
Лысенко
7
Лысенко
70
Жажа
11
Годин
13
Коротецкий
13
Коротецкий
11
Годин
39
Санни Кингсли
17
Соарес
17
Соарес
39
Санни Кингсли
16
Янков
22
Танаса
22
Танаса
16
Янков
Остались в запасе
Металлист
Металлург
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
9
Шина
ЛЗ
9
Артак Дашян
АП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлист - Металлург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Металлург
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+