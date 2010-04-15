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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 15 апреля 2010
Металлург
15.04.2010, четверг, 18:00
Чемпионат Украины, 25 тур
1 : 3
Завершен
Ворскла
45'
М. Сержиу (П)
45+1'
В. Сачко
58'
А. Янузи
70'
А. Матвеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
Замена
Соарес
️️️️
М. Мгуни
Замена
А. Чичиков
️️️️
Д. Есин
Замена
А. Оника
️️️️
В. Сачко
ГОЛ! 1:3!
А. Матвеев
Замена
Ч. Танаса
️️️️
С. Кингсли
Замена
А. Годин
️️️️
В. Прийма
ГОЛ! 1:2!
А. Янузи
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Сачко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Сержиу
Желтая карточка
М. Мгуни
15'
15'
Желтая карточка
А. Матвеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
11
Алексей Годин
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-2-2-1-2
81
Дишленкович
4
Прийма
44
Чечер
4
Воловик
98
Боавентура
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
16
Янков
18
Димитров
39
Санни Кингсли
27
Мгуни
3-3-1-1-2
12
Величко
5
Матвеев
4
Даллку
17
Чеснаков
16
Ярмаш
0
Медведев
15
Кулаков
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
17
Сачко
4
Прийма
11
Годин
11
Годин
4
Прийма
27
Мгуни
17
Соарес
17
Соарес
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
22
Танаса
22
Танаса
39
Санни Кингсли
7
Есин
18
Чичиков
18
Чичиков
7
Есин
17
Сачко
77
Оника
77
Оника
17
Сачко
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
30
Игорь Тимченко
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
30
Игорь Тимченко
ЦФ
77
Олег Чуваев
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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