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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Таврия
Ворскла - Таврия: обзор матча 19 марта 2010
Ворскла
19.03.2010, пятница, 17:00
Чемпионат Украины, 21 тур
0 : 1
Завершен
Таврия
67'
М. Фещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Таврия
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Фещук
Замена
В. Сачко
️️️️
Д. Цурри
Замена
И. Матяж
️️️️
В. Гигиадзе
ГОЛ! 0:1!
М. Фещук
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Р. Безус
Вторая желтая
А. Оника
Замена
Л. Идахор
️️️️
А. Ковпак
Замена
А. Чичиков
️️️️
Д. Есин
Желтая карточка
А. Корнев
Желтая карточка
А. Оника
Желтая карточка
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
90
Роман Безус
ЦП
77
Александру Оника
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
8
Сергей Зелди
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Величко
5
Матвеев
17
Чеснаков
4
Даллку
6
Цурри
15
Кулаков
7
Есин
77
Оника
90
Безус
10
Маркоски
9
Янузи
3-2-2-3
1
Старцев
80
Корнев
6
Джуричич
5
Маркович
8
Зелди
20
Монахов
84
Голайдо
22
Любенович
39
Ковпак
20
Гигиадзе
10
Фещук
7
Есин
18
Чичиков
18
Чичиков
7
Есин
90
Безус
16
Ярмаш
16
Ярмаш
90
Безус
6
Цурри
17
Сачко
17
Сачко
6
Цурри
20
Гигиадзе
20
Матяж
20
Матяж
20
Гигиадзе
39
Ковпак
11
Идахор
11
Идахор
39
Ковпак
10
Фещук
24
Платон
24
Платон
10
Фещук
Остались в запасе
Ворскла
Таврия
77
Олег Чуваев
ВР
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
0
Мамади Сангаре
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Таврия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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