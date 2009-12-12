Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Днепр
Металлист - Днепр: обзор матча 12 декабря 2009
Металлист
12.12.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 17 тур
3 : 2
Завершен
Днепр
23'
Жажа
34'
Жажа (П)
41'
А. Рыкун
47'
Е. Селезнев
58'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Днепр
Вторая желтая
О. Шелаев
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
М. Девич
️️️️
Жажа
Замена
С. Самодин
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
О. Шелаев
Замена
️️️️
С. Пшеничных
ГОЛ! 3:2!
М. Калиниченко
ГОЛ! 3:1!
Е. Селезнев
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
С. Назаренко
Замена
В. Слюсар
️️️️
С. Валяев
ГОЛ! 3:0!
А. Рыкун
Желтая карточка
Е. Селезнев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жажа
ГОЛ! 1:0!
Жажа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Марцин Буркхардт
ЛП
11
Сергей Барилко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
25
Зезето
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
4-1-2-2-1
29
Горяинов
37
Бордиян
2
Майдана
18
Гуйе
26
Обрадович
5
Шелаев
8
Эдмар
78
Валяев
16
Олейник
0
Рыкун
70
Жажа
4-4-2
27
Лаштувка
22
Лисицкий
25
Холек
14
Чеберячко
29
Денисов
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Ротань
18
Феррейра
11
Селезнев
8
Гоменюк
19
Пшеничных
19
Пшеничных
78
Валяев
15
Слюсар
15
Слюсар
78
Валяев
70
Жажа
32
Девич
32
Девич
70
Жажа
Коноплянка
28
Шахов
28
Шахов
Коноплянка
9
Назаренко
22
Коноплянка
22
Коноплянка
9
Назаренко
8
Гоменюк
22
Самодин
22
Самодин
8
Гоменюк
Остались в запасе
Металлист
Днепр
25
Зезето
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
18
Марцин Буркхардт
ЛП
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
25
Зезето
ЦФ
11
Сергей Барилко
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
18
Марцин Буркхардт
ЛП
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Металлист - Днепр
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Днепр
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+