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Судьи
Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Помощники:
Алексей Ширяев, Андрей Образко (оба - Ставрополь)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Крылья Советов - Динамо

23.02.2023, Четверг, 15:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/4 финала , первый матч Крылья Советов - Динамо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
7 августа, воскресенье 17:30 Крылья Советов 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
6 мая, пятница 18:00 Крылья Советов 5:2 Динамо
10 тур
2 октября, суббота 16:30 Динамо 0:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
8 апреля, четверг 17:30 Крылья Советов 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Динамо 2:0 Крылья Советов
8 тур
30 августа, пятница 20:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
24 тур
20 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
10 тур
6 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
10 тур
27 сентября, воскресенье 13:30 Крылья Советов 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
29 октября, четверг 18:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
11 тур
29 сентября, воскресенье 13:30 Динамо 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 13:30 Крылья Советов 1:2 Динамо
13 тур
28 октября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:0 Динамо
10 тур
21 мая, суббота 16:15 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
15 тур
31 июля, суббота 21:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 18:15 Крылья Советов 3:1 Динамо
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Динамо 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:3 Динамо
9 тур
7 мая, среда 20:30 Динамо 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Динамо 1:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
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