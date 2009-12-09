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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Барселона
Динамо К - Барселона: обзор матча 09 декабря 2009
Динамо К
09.12.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
2'
А. Милевский
33'
Хави
86'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Барселона
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
Р. Маркес
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
Т. Михалик
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
М. Нинкович
️️️️
Ж. Маграо
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 1:1!
Хави
ГОЛ! 1:0!
А. Милевский
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Бетао
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
10
Жерсон Маграо
ЦП
17
Тарас Михалик
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ЛФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
7
Андрей Шевченко
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-3
1
Шовковский
3
Бетао
44
Алмейда
24
Юссуф
26
Еременко
10
Маграо
17
Михалик
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
20
Кейта
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
11
Ибрагимович
8
Иньеста
10
Маграо
36
Нинкович
36
Нинкович
10
Маграо
3
Пике
4
Маркес
4
Маркес
3
Пике
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
Остались в запасе
Динамо К
Барселона
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
42
Яя Туре
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Динамо К - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Дэррен Кэнн (оба - Англия)
Резервный судья:
Андре Марринер (Англия)
Делегат:
Мишель Пралон (Швейцария)
Инспектор:
Дитер Паули (Германия)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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