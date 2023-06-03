Введите ваш ник на сайте

Локомотив - Торпедо

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 30 тур Локомотив - Торпедо
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
15 октября, суббота 14:00 Торпедо 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 20:00 Локомотив 2:0 Торпедо
13 тур
8 ноября, суббота 16:00 Торпедо 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 18:00 Локомотив 0:3 Торпедо
9 тур
22 мая, воскресенье 14:00 Торпедо 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
3 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
4 тур
11 апреля, пятница 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Торпедо
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Торпедо 2:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Локомотив 0:3 Торпедо
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Торпедо 2:4 Локомотив
2 тур
12 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Торпедо
4 тур
19 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
28 тур
23 сентября, вторник 00:00 Локомотив 3:0 Торпедо
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Торпедо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1994
17 тур
26 июля, вторник 00:00 Локомотив 8:0 Торпедо
8 тур
23 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Торпедо 2:3 Локомотив
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • Читайте нас: 