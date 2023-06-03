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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо: обзор матча 03 июня 2023
Локомотив
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо
50'
Н. Тикнизян
57'
С. Пиняев
73'
В. Изидор
65'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Торпедо
Замена
Л. Фассон
️️️️
Н. Тикнизян
83'
ГОЛ! 3:1!
В. Изидор
73'
69'
Замена
Жажа
️️️️
М. Турищев
65'
ГОЛ! 2:1!
И. Стефанович
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
62'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Глушенков
62'
Замена
В. Изидор
️️️️
С. Пиняев
62'
Пенальти не реализован!
А. Миранчук
60'
ГОЛ! 2:0!
С. Пиняев
57'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
51'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
М. Ненахов
50'
39'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Орехов
Желтая карточка
А. Миранчук
38'
31'
Желтая карточка
А. Орехов
Желтая карточка
М. Ненахов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Жажа
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
4-2-2-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
2
Митай
63
Кузьмичев
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
9
Пиняев
21
Миранчук
22
Дзюба
10
Глушенков
3-2-1-2-2
23
Бабурин
77
Юзепчук
55
Шляков
90
Роганович
35
Енин
97
Чурич
27
Орехов
8
Усанов
11
Эркинов
7
Турищев
23
Стефанович
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
71
Тикнизян
3
Фассон
3
Фассон
71
Тикнизян
10
Глушенков
11
Раков
11
Раков
10
Глушенков
9
Пиняев
18
Изидор
18
Изидор
9
Пиняев
27
Орехов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Орехов
7
Турищев
11
Жажа
11
Жажа
7
Турищев
Остались в запасе
Локомотив
Торпедо
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Пеп Клотет
Статистика матча Локомотив - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Игра
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