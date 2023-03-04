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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Нижний Новгород
Зенит - Нижний Новгород: обзор матча 04 марта 2023
Зенит
04.03.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Нижний Новгород
12'
Малком
48'
Малком
82'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Нижний Новгород
Замена
️️️️
В. Барриос
90'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
А. Мостовой
84'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Вендел
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Мостовой
82'
76'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
️️️️
М. Кассьерра
75'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
75'
56'
Замена
В. Кротов
️️️️
Н. Калинский
56'
Замена
Э. Севикян
️️️️
В. Яковлев
ГОЛ! 2:0!
Малком
48'
25'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ! 1:0!
Малком
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Круговой
5
Родригао
30
Ренан
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
77
Мостовой
10
Малком
9
Кассьерра
4-2-1-1-2
50
Гойло
44
Корнюшин
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
8
Майга
22
Каккоев
78
Калинский
5
Михайлов
99
Сулейманов
14
Яковлев
77
Мостовой
31
Мантуан
31
Мантуан
77
Мостовой
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
14
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
14
Кузяев
78
Калинский
57
Кротов
57
Кротов
78
Калинский
44
Корнюшин
6
Юлдошев
6
Юлдошев
44
Корнюшин
14
Яковлев
19
Севикян
19
Севикян
14
Яковлев
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Иван Абросимов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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