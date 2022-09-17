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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - ЦСКА
Торпедо - ЦСКА: обзор матча 17 сентября 2022
Торпедо
17.09.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
33'
С. Шапич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - ЦСКА
Желтая карточка
Х. Эркинов
90'
+5
Желтая карточка
С. Шапич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Замена
М. Чурич
️️️️
Д. Караев
90'
+2
86'
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Дивеев
Замена
А. Рязанцев
️️️️
М. Каймаков
78'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Лебеденко
78'
77'
Желтая карточка
И. Дивеев
72'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Мойзес
72'
Замена
И. Обляков
️️️️
Х. Медина
72'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
Желтая карточка
И. Лебеденко
62'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
Д. Ле Таллек
60'
Замена
И. Енин
️️️️
И. Савич
59'
Желтая карточка
А. Самсонов
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Шапич
33'
32'
Желтая карточка
Мойзес
Желтая карточка
И. Кутепов
30'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Игор Савич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
14
Саша Зделар
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
97
Марио Чурич
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Бабурин
44
Самсонов
2
Кутепов
65
Шапич
8
Смольников
6
Ле Таллек
6
Савич
10
Каймаков
11
Эркинов
10
Лебеденко
10
Караев
4-2-3-1
35
Акинфеев
22
Гайич
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
5
Мендес
14
Зделар
28
Медина
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
63
Чалов
6
Ле Таллек
22
Кожемякин
22
Кожемякин
6
Ле Таллек
6
Савич
35
Енин
35
Енин
6
Савич
10
Караев
97
Чурич
97
Чурич
10
Караев
10
Каймаков
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Каймаков
10
Лебеденко
90
Турищев
90
Турищев
10
Лебеденко
27
Мойзес
19
Ермаков
19
Ермаков
27
Мойзес
28
Медина
10
Обляков
10
Обляков
28
Медина
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
78
Дивеев
91
Заболотный
91
Заболотный
78
Дивеев
Остались в запасе
Торпедо
ЦСКА
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Торпедо - ЦСКА
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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