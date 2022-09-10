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Химки - Крылья Советов
Химки - Крылья Советов: обзор матча 10 сентября 2022
Химки
10.09.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Крылья Советов
Желтая карточка
Б. Магомедов
90'
+2
Желтая карточка
З. Волков
77'
75'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
Желтая карточка
Р. Мирзов
72'
71'
Желтая карточка
Р. Ежов
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Кухарчук
65'
47'
Замена
С. Пиняев
️️️️
М. Глушенков
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Камышев
46'
46'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Соколов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
32
Александар Чиркович
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Лантратов
25
Филин
15
Тихий
20
Волков
24
Гбане
35
Главчич
11
Камышев
17
Зуев
97
Магомедов
11
Ломовицкий
44
Кухарчук
3-3-1-2-1
1
Ломаев
44
Барач
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Якуба
4
Горшков
8
Коваленко
29
Ежов
18
Соколов
10
Глушенков
11
Камышев
88
Глушаков
88
Глушаков
11
Камышев
44
Кухарчук
27
Мирзов
27
Мирзов
44
Кухарчук
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
18
Соколов
8
Хубулов
8
Хубулов
18
Соколов
10
Глушенков
9
Пиняев
9
Пиняев
10
Глушенков
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
32
Александар Чиркович
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
32
Александар Чиркович
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Химки - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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