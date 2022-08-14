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РПЛ 2026/2027
Химки - Ахмат
Химки - Ахмат: обзор матча 14 августа 2022
Химки
14.08.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
60'
А. Ломовицкий
14'
А. Трошечкин
43'
А. Швец
90+3'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Ахмат
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Тимофеев
84'
Желтая карточка
Г. Агаларов
80'
Замена
Е. Харин
️️️️
А. Трошечкин
Замена
А. Зуев
️️️️
К. Боженов
76'
Замена
И. Садыгов
️️️️
Е. Данилкин
76'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
76'
Желтая карточка
А. Черный
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Ломовицкий
Пас отдал
А. Руденко
60'
56'
Замена
И. Олейников
️️️️
Л. Садулаев
56'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
Замена
А. Черный
️️️️
И. Кухарчук
46'
Замена
З. Волков
️️️️
А. Никитин
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Швец
Пас отдал
Ю. Журавлев
Желтая карточка
Е. Данилкин
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Трошечкин
Пас отдал
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Лантратов
4
Никитин
15
Данилкин
25
Филин
87
Боженов
24
Гбане
88
Глушаков
19
Руденко
11
Ломовицкий
44
Кухарчук
27
Мирзов
3-4-2-1
88
Шелия
53
Тодорович
44
Журавлев
23
Нижич
4
Быстров
94
Тимофеев
5
Трошечкин
8
Богосавац
0
Швец
7
Садулаев
13
Конате
44
Кухарчук
27
Черный
27
Черный
44
Кухарчук
4
Никитин
20
Волков
20
Волков
4
Никитин
87
Боженов
17
Зуев
17
Зуев
87
Боженов
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
15
Данилкин
7
Садыгов
7
Садыгов
15
Данилкин
5
Трошечкин
59
Харин
59
Харин
5
Трошечкин
7
Садулаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Садулаев
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
Остались в запасе
Химки
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
1
Михаил Опарин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
25
Артем Юран
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Химки - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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