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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Зенит
Химки - Зенит: обзор матча 15 июля 2022
Химки
15.07.2022, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
84'
Р. Мирзов
17'
Вендел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Зенит
ГОЛ! 1:1!
Р. Мирзов
Пас отдал
А. Долгов
84'
82'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
82'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Ломовицкий
80'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Д. Глушаков
80'
75'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Сутормин
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Черный
71'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Руденко
71'
67'
Желтая карточка
А. Сутормин
66'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
65'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Клаудиньо
Замена
А. Зуев
️️️️
К. Боженов
61'
Желтая карточка
К. Боженов
44'
17'
ГОЛ! 0:1!
Вендел
Пас отдал
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
27
Артур Черный
ОП
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Александр Ломовицкий
АП
19
Александр Руденко
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-4-1-1-1
22
Лантратов
15
Тихий
4
Никитин
25
Филин
30
Идову
27
Черный
24
Гбане
87
Боженов
88
Глушаков
11
Ломовицкий
19
Руденко
4-1-2-2-1
71
Одоевский
11
Сутормин
78
Чистяков
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
33
Сергеев
87
Боженов
17
Зуев
17
Зуев
87
Боженов
27
Черный
11
Камышев
11
Камышев
27
Черный
88
Глушаков
35
Главчич
35
Главчич
88
Глушаков
11
Ломовицкий
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ломовицкий
19
Руденко
11
Долгов
11
Долгов
19
Руденко
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Клаудиньо
11
Сутормин
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Сутормин
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Химки
Зенит
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Артем Юран
ПЗ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Химки - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Арена-Химки
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